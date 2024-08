Estate ecco come tutelare la privacy in vacanza | i consigli del Garante

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 9 agosto 2024), tempo di foto: per evitare sgradite sorprese ildellaha pubblicato un vademecum di 13 punti per evitare furti fisici e virtuali, tutelando al massimo ladi tutti. Tra iilsottolinea la necessità di proteggere i minori; non rendere noti troppi dati personali sui social network, per evitare che i ladri approfittino delle case vuote; eeventuali apparecchi elettronici che restano nella propria abitazione. Inoltre, è sempre importante fare attenzione ai messaggi che si ricevono, specie da utenti sconosciuti che chiedono di cliccare determinati link; usare una “protezione alta” per i propri dispositivi, con aggiornamenti software costanti e programmi antivirus; e fare attenzione a non conservare troppi dati personali,password e codici bancari, per evitare di perdere tutto in caso di furti