Esports World Cup 2024 tutti i risultati del campionato del mondo dei videogiochi DA PUBBLICARE

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di venerdì 9 agosto 2024) LaCupsi conferma il più grande evento dial, con 22 tornei entusiasmanti che stanno catturando l’attenzione dei fan di tutto il. Ogni vittoria in un singolo torneo non solo porta gloria e premi in vil denaro, ma contribuisce anche a un montepremi ancora più grande nel Club Championship. Vediamofino ad oggi! Call of Duty: Warzone Il torneo di Call of Duty: Warzone è stato il primo a concludersi il 6 luglio, con 21 delle migliori squadre alche si sono sfidate per un montepremi di 1 milione di dollari. I Team Falcons hanno dominato la competizione e, oltre a guadagnare il maggior numero di punti per il Club Championship, i Falcons parteciperanno anche a tornei di Dota 2, Overwatch e Fortnite, aumentando le loro possibilità di vittoria complessiva.