Esodo estivo le strade più trafficate del fine settimana da bollino nero e rosso

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 9 agosto 2024) Con l’approssimarsi del terzodi agosto, leitaliane si apprestano a vivere uno dei momenti più intensi dell’estate. L’di milioni di persone, in gran parte dirette verso le località di villeggiatura, trasformerà le principali arterie in un flusso continuo di veicoli. Le partenze in massa per Ferragosto, tradizionale periodo di ferie per gli italiani, renderanno leparticolarmente, con previsioni che indicano possibili disagi già a partire da venerdì 9 agosto. Giornate di traffico intenso nel weekend 1o-11 agosto Il weekend del 10-11, pochi giorni prima di ferragosto, sarà uno dei momenti più critici per la viabilità estiva. Le previsioni indicano un forte incremento del traffico a partire dalla mattina di venerdì 9 agosto, con ungiallo per segnalare un’intensità di traffico crescente.