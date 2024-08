Eleonora l’ultimo saluto Solo genitori e familiari stretti | Mamma e papà sono forti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Soltanto ipiùe nessun curioso. La famiglia diPaveri ha deciso di celebrare in forma privatissima i funerali della figlia. Nella chiesa di Certosa siradunate una trentina di persone, quelle più vicine aPiercarlo eSerafina Rugna. Niente palloncini bianchi che volano in alto fino a raggiungere Sky, come l’adolescente si faceva chiamare dagli amici. "se si cammina giorno per giorno, senza fare progetti - ha detto il parroco don Marco Gatti che ha officiato la funzione - può avere un senso quello che è accaduto". Sky, che aveva da poco compiuto 18 anni, ma era già una ragazza molto forte, con la testa sulle spalle, è stata ricordata per le sue numerose qualità che non ha avuto modo di far sbocciare. "Nel dolore più grande, quella che abbiamo celebrato è stata una cerimonia serena - ha aggiunto il parroco di Certosa -.