' È strano che Quel particolare che scatena i dubbi di Paltrinieri sulla Senna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un'accusa neanche tanto velata. «Se i i valori sono buoni non è una follia nuotare nella. Certo il fiume era sempre inagibile tranne che nei giorni delle gare quando tornava agibile, un po'», sono queste le parole usate dal campionissimo Gregorio, nono nella 10 chilometri di nuoto in acque libere delle Olimpiadi di Parigi 2024 disputata nella. «Non sapevamo cosa aspettarci, io e Mimmo Acerenza abbiamo preferito non provarlo prima, non so se abbia influito», ha dettoche ha poi raccontato cosa non è andato in gara, «ho fatto veramente tanta fatica a nuotare a favore di corrente, mi dispiace perché è una gara su cui ho sempre puntato tanto e speravo di far bene».