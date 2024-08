È morto Marcello Testa il pierre della movida romana aveva 65 anni

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) (Adnkronos) –di spicco‘Roma by night’ dagli’80 al 2000, èla scorsa notte. Si trovava solo in casa quando è stato colto da malore, ha chiamato lui stesso il 118 ma quando è sopraggiunto il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso causato da un infarto. Classe ’59 (65compiti il 6 maggio) lascia due figli, Maria Camilla, 25, avuta dalla prima moglie Elisabetta e Nicholas, 20, avuto in seconde nozze. Le esequie si terranno lunedì a Roma alle 11 presso la chiesa Santa MariaMercede, in viale Regina Margherita. Il feretro sarà esposto a partire dalle 9 per l’ultimo saluto di parenti e amici.