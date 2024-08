Dopo l' occhio sinistro per la conduttrice nuova operazione a quello destro Immediato il sostegno social di fan e follower

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non è un’estate spensierata per Mara Venier. Ladi Domenica In, infatti, ha rivelato su Instagram di aver effettuato un’all’. Si tratta del secondo intervento in poco tempo. E, subito, ha ricevuto l’abbraccio virtuale deie di tanti amici del mondo dello spettacolo.