Doom e Doom II si rifanno il look su console e PC

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il ritorno diII in una veste rinnovata è un omaggio non solo ai nostalgici, ma anche alle nuove generazioni di giocatori che desiderano scoprire le radici del genere sparatutto in prima persona, un titolo che ha definito un genere e ha segnato la storia dei videogiochi, torna a far parlare