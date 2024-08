Distrutto dal maltempo il Ponte vegetale dell’artista Mauri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

IlSan Vigilio, operaGiuliano, è stato parzialmenteda una pianta caduta a causa del forte vento che ha colpito Padernello l'altro ieri sera, mentre infuriava un temporale. Al momento non è possibile accedere alla struttura e resta da capire se e come potrà essere ripristinata nella parte rovinata. Ilè stato costruito tra il 2007 e il 2008 dall'artista, che è scomparso ormai anni fa. È stato concepito come un'opera vivente realizzata con rami di castagno intrecciati tra di loro. Ha permesso di riaprire una antica strada romana: il limes della centuriazione augustea che portava a San Paolo da Quinzano. Sempre l'altro ieri si sono verificati disagi un po' in tutta la bassa bresciana. Cinque persone sono state salvate dalle acque del Garda mentre erano su natanti in difficoltà