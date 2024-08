De Gea Fiorentina atteso a Firenze | questione di ore

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 9 agosto 2024) De Gea, il portiere spagnolo sbarcherà ain aeroporto attorno all’ora di pranzo. Ecco le ultime novitàdi ore per l’arrivo di David De Gea alla: come riportato da Fabrizio Romano, il portiere spagnolo dovrebbe atterrare aintorno all’ora di pranzo. Per lui oggi ci saranno le visite mediche