COPPA ITALIA 2024 2025 | I 32ESIMI DI FINALE SU MEDIASET CANALI DATE ORARI CRONISTI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il grande calcio in esclusiva assoluta torna suche anche per le prossime tre stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della. Tutte le partite dell’edizionesaranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle retie in live streaming suInfinity e Sport. Si comincia venerdì 9 agosto con idiche si giocheranno fino a lunedì 12 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su1 e sul 20, oltre che in streaming suInfinity e Sport. Su1, studio di continuità con gli highlights di tutte le partite e la conduzione di Monica Bertini. Di seguito, il dettaglio del programma dei: VENERDÌ 9 AGOSTO ore rete telecronaca Sassuolo-Cittadella 18.