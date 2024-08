Consulenti del lavoro | 169mila occupati in più e un tasso di crescita del 167% tra under 25

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (Labitalia) - E' boom di25, anche se in Italia la partecipazione dei giovani alha ancora margini di miglioramento rispetto all'Europa. Tra il 2021 e il 2023, su 1 milione 26mila posti diin più, circa 439mila hanno riguardato giovani con meno di 35 anni. L'occupazione giovanile ha registrato undidell'8,9%, doppio rispetto a quello generale del 4,5%. E a registrare lapiù forte in termini percentuali sono stati gli25, con un saldo diin più e undidel 16,7%. Resta, tuttavia, emergenziale la questione giovanile nel nostro Paese, posizionato in fondo alla graduatoria europea per livello di partecipazione alle dinamiche lavorative. Nella fascia d'età più bassa (20-24 anni), a fronte di undi occupazione medio europeo del 54,2%, quello italiano si attesta al 36%.