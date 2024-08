Consulenti del lavoro | 169mila occupati in più e un tasso di crescita del 167% tra under 25

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tra il 2021 e il 2013. Resta, tuttavia, emergenziale la questione giovanile nel nostro Paese, posizionato in fondo alla graduatoria europea per livello di partecipazione alle dinamiche lavorative E' boom di25, anche se in Italia la partecipazione dei giovani alha ancora margini di miglioramento rispetto all’Europa. Tra il 2021 e