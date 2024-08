Commissione d’accesso a Caserta reprimenda Cisal | Palumbo invita a riflessione e autocritica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“A comporre la classe dirigente di un territorio non ci sono soltanto coloro che amministrano, ma anche quelli che controllano o che comunque concorrono alla discussione ed alle dinamiche locali“. Comincia così la nota che il Segretario Generale dellaFerdinandoha affidato agli organi di stampa per commentare l’arrivo della. “La questione deve lasciar spazio ad una profondache deve coinvolgere tutti” si legge nel comunicato. “Se da un lato bisogna lasciar lavorare gli organi dello Stato che assicurano presenza delle istituzioni e garanzia di corretto funzionamento, dall’altro appare controproducente muovere attacchi ed avventurarsi in giudizi prima che qualunque excursus abbia inizio.