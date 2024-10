Come scegliere lo smartwatch giusto per l' estate

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 9 agosto 2024) AGI - Glisono diventati un accessorio indispensabile per chi cerca di rimanere connesso e monitorare la propria salute in modo pratico e funzionale. Con tanti modelli sul mercato,il dispositivopuò essere complicato. Mettiamo a confronto cinque popolari: OnePlus Watch 2R, Amazfit Active, Pixel Watch, Huawei Watch Fit 3 e Galaxy Watch FE Design e Display - OnePlus Watch 2R: sfoggia un design elegante e minimalista, con un quadrante circolare e una cassa in acciaio inossidabile. Il display AMOLED da 1,39 pollici offre colori vivaci e una buona leggibilità anche alla luce diretta del sole. - Amazfit Active: punta su un design sportivo e leggero. Il display AMOLED da 1,43 pollici è luminoso e nitido, ideale per l'uso all'aperto. Il suo stile versatile lo rende adatto sia per l'allenamento che per l'uso quotidiano.