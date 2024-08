Colivicchi Anmco | Colpi di calore e sbalzi pressione insidie per tutti

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 9 agosto 2024) (Adnkronos) – Il grande caldo non molla la presa (anche nelle ore notturne) e si va verso un Ferragosto rovente. "Attenzione adidi, vere e proprieper, non solo per chi è affetto da patologie cardiovascolari". Così Furio, past president dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri () L'articolo): “diper” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.