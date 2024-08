Colin Farrell parla per la prima volta della malattia del figlio | Ha la sindrome di Angelman

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) (Adnkronos) –decide dire per larara del, in un’intervista a People, per annunciare l’impegno per bambini e adulti che hanno disabilità intellettive. Questo è l’obiettivo dell’associazione che l’attore irlandese ha appena fondato, laFoundation, che fornirà sostegno, istruzione e programmi innovativi. “Da anni – ha detto – desideravo fare qualcosa per offrire maggiori opportunità alle famiglie che hanno uncon ‘bisogni speciali’. Hanno il diritto di ricevere il sostegno che meritano, sostanzialmente l’assistenza in tutti gli ambitivita”.ha due figli: James Padraig, nato nel 2003 dalla relazione con la moKim Bordenave, e Henry Tadeusz, nato nel 2009 dalla relazione con l’attrice Alicja Bachleda. Il maggiore è affetto dallagenetica di