Cassino Sequestrata la macchina dei Ghostbusters sull’autostrada A1

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 9 agosto 2024)– Era facile immaginare che non sarebbe passata inosservata, visto che sembrava uscita direttamente dal film del 1984 di Ivan Reitman, e non ha potuto non catturare l’attenzione degli agenti della polizia stradale diche all’uscita dell’autostrada si sono ritrovati davanti una Cadillac, modello Miller Meteor, identica a quella del film americano “L'articololadei “A1 Temporeale Quotidiano.