Caronte torna a mostrare i muscoli | Lombardia rovente fino a dopo Ferragosto

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milano, 9 agosto 2024 – La parziale attenuazione dell’afa opprimente che il temporale di mercoledì pomeriggio ha regalato a Milano e allaè destinata già da oggi a esaurirsi. Gli italiani, in particolar modo quelli rimasti ancora in città o che non sono partiti per le vacanze, devono quindi prepararsi a un altro week endcon l’anticiclonechea “” certamente. Per il meteorologo Lorenzo Tedici de ilMeteo.it, il fine settimana che fa da preludio al 15 agosto sarà il più caldo dell'anno, con punte di 40 gradi a Ferrara, Firenze, Forlì, Terni, e ovviamente nella gran parte delle città lombarde a cominciare da Milano e Brescia.