Carolyn Bessette | intramontabile icona dello stile minimal chic

(Di venerdì 9 agosto 2024) Life&People.it La sera del 16 luglio 1999, a causa di una nebbia anomala e di scarse condizioni di visibilità, un Piper Saratoga perde l’orientamento spaziale durante una discesa sull’acqua e si inabissa nell’Oceano Atlantico a largo di Martha’s Vineyard, nel Massachusetts. Perde la vita in quel tragico incidente una delle coppie più celebri, acclamate e invidiate del jet set internazionale: John Fitzgerald Kennedy Jr. e sua mogliedianni Novanta e antesignana dell’esteticaista. Ancora oggi, sfogliando le riviste patinate dell’epoca si ammira con gusto nostalgico quella figura bionda, slanciata, quasi eterea camminare per le strade di New York o tenere il braccio del rampollo di casa Kennedy.