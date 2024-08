Cannabis il CBG riduce ansia e stress nel primo studio sull’uomo | forse migliora anche la memoria

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il cannabigerolo (CBG), conosciuto come "la madre di tutti i cannabinoidi", è stato in grado direnelclinico. Ha avutoun inatteso impatto positivo sullaverbale, inoltre non ha mostrato gli effetti tossici tipicamente associati al THC, il principio psicoattivo della. Saranno necessari altri studi per dimostrarne la reale efficacia.