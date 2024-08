Calendario atletica oggi orari Olimpiadi 2024 9 agosto | programma tv italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)venerdì 9proseguono le gare dileggera alledi Parigi. Siamo nel vivo del fine settimana conclusivo allo Stade de France per quanto riguarda la Regina degli Sport in questa edizione dei Giochi, si assegneranno ben otto titoli e ci sarà da divertirsi con 4×100 maschile, 4×100 femminile, getto del peso femminile, 400 metri femminile, salto triplo maschile, eptathlon, 10000 metri femminile, 400 ostacoli maschile. L’Italia si gioca la carta pesantissima della 4×100 maschile: Marcell Jacobs e compagni scenderanno in pista per una medaglia dopo l’apoteosi di tre anni fa a Tokyo. Andy Diaz non è sembrato in forma durante le qualificazioni, ma magari in finale le cose cambiano e l’azzurro del salto triplo potrebbe stupire. Nadia Battocletti torna indopo la beffa della medaglia di bronzo tolta sui 5000 metri: la trentina si cimenterà sui 10000 metri.