Caldo sabato e domenica a Firenze codice rosso

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 - Prosegue l'allerta. Se per oggi è stato diramato ilarancione, sia per domani che perilsarà. Oggi, riporta una nota di Palazzo Vecchio sulla base del bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio, la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi, domani di 38 e mercoledì di 39 gradi. Ilarancione segnala temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare per i più fragili, ovvero anziani, bambini e persone con malattie croniche. Ilindica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su quelle a rischio.