Calciomercato | Stampa Todibo lascia il Nizza e passa al West Ham

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Niente Juventus dunque per il difensore francese, atteso a breve a Londra. PARIGI (FRANCIA) - Niente Juventus per Jean-Clair. Il difensore francese, 24enne, a lungo inseguito dai bianconeri, secondo quanto riporta "L'Equipe", è pronto are ile a unirsi alHam. Il giocatore è