Calciomercato Milan Youssouf Fofana si complica | Moncada va su Koné  Le ultime

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 9 agosto 2024), l’arrivo del mediano del Monacosipunta tutto su Manu. Le ultime, dopo Emerson Royalprova l’affondo per Manu. La situazione View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)siva su. Le ultime LEGGI ANCHE, Lorenzo Torriani ha convinto: è lui il vice-Maignan? L'articolosiva suproviene da Daily