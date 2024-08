Calciomercato Juventus SALTA un altro obiettivo | dopo Todibo BEFFA per i bianconeri

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un periodo didecisamente no per lache si vede sfumare unpossibile acquisto Non solo. Altradinel corso di questa sessione estiva, come riporta Fabrizio Romano. Infatti, Maximilian Beier non andrà a rinforzare l’attacco della Juve. Il giovane centravanti dell’Hoffenheim sarebbe molto vicino al Borussia Dortmundaver