Calcio Sedie D ecco i calendari delle squadre toscane e umbre Una lunga e avvincente stagione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Firenze, 9 agosto 2024 – Con largo anticipo rispetto agli anni precedenti, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto idei 9 gironi di Serie D 2024-25. Per il girone «E» dove sono collocate 12(le altre cinque nel girone D), 3, 2 laziali e 1 ligure, per Figline e San Donato Tav.lle la partenza è davvero scoppiettante. Sfoglia qui sotto ilo in pdf Subito San Donato-Siena e Figline-Sangiovannese (1° derby del Valdarno). Alla 5ª giornata il match clou San Donato Tav.lle-Livorno, in quella successiva la squadra di Bonuccelli giocherà il derby a Poggibonsi. Il Figline dall’8ª giornata in poi avrà tre sfide consecutive di spessore: Grosseto, il derby a Montevarchi e al «Del Buffa» il San Donato Tavarnelle.