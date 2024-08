Calcio | Marotta Voglio la Champions con l' Inter

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Lukaku? Ricordiamolo per le cose belle, non per quelle brutte". MILANO - "lacon l'. Alzare l'asticella non è un atto di presunzione ma di orgoglio e di consapevolezza. Dobbiamo provarci, l'importante è non avere rimpianti". Così, dalle colonne del settimanale "Sette", edito d