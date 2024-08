Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 9 agosto 2024) In media i clienti non bevono una trentina di litri di acqua a settimana, lonapoletano che gestisce “San” li dona alRifugio di Sos Randagi di. “Un gesto simbolico contro gli sprechi d’acqua in questo periodo di siccità”. D’estate gli abbandoni di animali aumentano.: adottate, il cane simbolo del progetto Forse non ci facciamo caso. Ma molto spesso, quando andiamo al, non finiamodelle bottiglie. I ristoratori, quando le raccolgono, sono costretti a buttarla via per rispettare le norme igieniche.di Maio,di origini napoletane che ha aperto il suo“San” a, non riusciva ad accettare questo spreco. Armato di carta e penna, si è messo a segnare ogni giorno quanta acqua sprecava.