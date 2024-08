Bibbiena | bimbo cade in piscina Rianimato e trasportato d’urgenza al Meyer

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Incidente nellacomunale di(Arezzo) oggi, 9 agosto 2024. Un bambino di tre anni, per cause in corso di accertamento, è caduto in acqua dopo essere sfuggito al controllo della mamma L'articoloinalproviene da Firenze Post.