Benzina ancora in calo il livello più basso da febbraio

(Di venerdì 9 agosto 2024) Alla vigilia dell'ultimo grande esodo estivo, continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, mentre la quotazione internazionale dellamette a segno il terzo rialzo consecutivo e quella del gasolio torna invece a scendere lievemente. Il prezzo medio nazionale dellaè alpiùdal 5, quello del gasolio dal 18 giugno. Lo afferma Staffetta quotidiana aggiungendo che i prezzi nelle aree di servizio autostradali sono oggi mediamente più alti rispetto alla rete ordinaria di circa nove centesimi al litro sullain self service e di quasi undici centesimi sul gasolio. Il differenziale è più che doppio sul servito: lain autostrada costa in media 21,4 centesimi in più rispetto alla rete ordinaria, il gasolio 23,7 centesimi in più.