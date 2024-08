Beetlejuice Beetlejuice | le copertine di Total Film Magazine

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 9 agosto 2024) La rivistaha da poco presentato ledel nuovo numero con protagonista. Il ritorno di Michael Keaton nell’iconico ruolo dello spiritello porcello, la regia sempre fuori dagli schemi di Tim Burton e la nuova performance dell’astro nascente ad Hollywood “Jenna Ortega” e non solo. Sono questi alcuni dei temi più importanti legati all’uscita in sala di, un’uscita in sala che sarà, tra l’altro, anticipata dalla presentazione alla stampa in occasione della prossima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.ha scelto la pellicola di Tim Burton sia per la copertina ufficiale, che per quanto riguarda quella destinata agli abbonati.