Bansky | il quinto capitolo delle nuove incursioni dello street artist

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Due pellicani pronti ad agguantare un pesce. La nuova incursione urbana di Banksy è arrivata oggi, puntuale come le altre. Alle 14, ora italiana, sul suo profilo Instagram, l’a ha pubblicato l’immagine dell’opera, gli stencil neri dei due pellicani, sull’insegna gialla del Bonners Fish Bar, in Northcote Road, nella zona nord di Londra. Stando ai rumors che circondano le impresepiù famoso del mondo, ilpotrebbe essere l’ultimo della serie animalista, ribattezzata London Zoo, prodotta in questi giorni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Banksy (@banksy) Ieri aveva fatto scalpore il video del presunto furto, commesso da giovani incappucciati, del lupo dipinto su una parabola satellitare sul tetto di un negozio a Peckham, nella zona sud est della città.