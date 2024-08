Bankitalia a giugno -16% i prestiti per le famiglie -09%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Inal settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali, sono diminuiti dell'1,6% sui dodici mesi (-2% nel mese precedente). Lo comunica. Iallesi sono ridotti dello 0,9% sui dodici mesi (-1,0 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie si sono ridotti del 3,4 per cento (-3,1 nel mese precedente). I depositi del settore privato sono aumentati del 2,9 per cento (erano diminuiti dello 0,1 per cento in maggio); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 14,8 per cento (18,8 in maggio).