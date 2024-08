Balneari | P De Luca Pd ‘crolla castello di bugie destra danno del Governo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (Adnkronos) – ?Sulle concessionista crollando ildidellacostruito negli ultimi anni. Sarebbero dovuti andare a Bruxelles a chiedere la disapplicazione della direttiva Bolkenstein, portando addirittura gli ombrelloni dei nostri stabilimentie invece sono vittime della loro propaganda. Non stanno facendo nulla: l?immobilismo a cui hanno condannato il Paese e un intero settore sta creando danni e disagi a tutti e sta penalizzando un comparto strategico. Un settore che vive anche di tante realtà a conduzione familiare e che oggi è lasciato in balia del rischio che gli stabilimenti vengano sequestrati dalle procure?. Lo scrive Piero De, capogruppo Pd in commissione politiche europee alla camera.