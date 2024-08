Ballando con le Stelle cast olimpico | Milly pesca tre atleti da Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tommaso Marini, Filippo Macchi e Rossella Fiamingo. Su di loro, sportivi di grande rilievo, reduci dalle Olimpiadi di, potrebbe puntareCarlucci per il suo show. Acon le, il programma di Rai1 del sabato sera, si sta lavorando sodo per il. Si parla, da rumors, anche dell'arrivo di un'attrice di Mare Fuori. Di chi si tratta? La spifferata arriva da TvBlog, sito sempre in prima linea quando si parla di retroscena. Intanto, la conduttrice, sui social, dice: “Abbiamo completato ile vedrete presto lo spot in onda sulla Rai. Questa volta c'è una novità, non saprete subito proprio tutto il, lasciamo un piccolo mistero su due personaggi. Due concorrenti sono chiusi e impacchettati e li scoprirete in un secondo momento. Adesso non posso dire altro. Giochiamo un po'. Però posso dire che sono dei nomi forti, molto carini“.