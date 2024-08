Atp Montreal Sinner | Parigi 2024 era obiettivo numero 1 critiche non mi interessano

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 9 agosto 2024) (Adnkronos) – "Avevo detto fin dall'inizio dell'anno che il miopiù grande per ilerano le Olimpiadi, ma a pochi giorni dall'inizio non ero nemmeno in grado di alzarmi dal letto. So io come mi sentivo, di quello che pensa o dice la gente non mi importa molto", così Jannik, subito dopo L'articolo Atp: “era1,non mi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.