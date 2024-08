Arrivano gli F-16 per l’Ucraina | pochi ma con molte incognite tecniche | non sono il game changer che Zelensky sognava

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 9 agosto 2024) I primi F-16finalmente atterrati in territorio ucraino per essere a disposizione dell’aviazione di Kiev. Grandi annunci ed enormi aspettative per quella che costituisce l’ennesima “linea rossa” varcata dall’Occidente nel suo confronto con la Russia. Ma per la delusione di, questivelivoli – soggetti a problematiche pratiche e strategiche – difficilmente faranno la differenza nel corso della stagione. Una lunga attesa Mentre si trovava in Inghilterra per partecipare a un forum europeo e incontrare il nuovo premier britannico,ha rilasciato un’intervista alla BBC. Fra le altre cose, si è lamentato del ritardo degli F-16, promessi 18 mesi prima e non ancora disponibili. La decisione di creare una “coalizione dei jet” risale infatti alla primavera del 2023, ma solamente in estate Biden aveva autorizzato gli alleati della NATO a fornirli.