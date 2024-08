Aperture e chiusure a Ferragosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) SPOLETO Comune chiuso per il ponte di. Giovedì 15 e venerdì 16 agosto gli uffici comunali resteranno chiusi. Lo Sportello Interculturale e il Digipass di via Busetti saranno chiusi dal 12 al 18 agosto e riapriranno al pubblico regolarmente nella settimana successiva. Sarà attivo giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 agosto il Servizio di Informazione Turistica a Largo Ferrer, dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18. Domenica 18 agosto l’orario di apertura sarà dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Attivi anche tutti i servizi della Polizia Locale. L’ufficio informazioni in piazza Garibaldi, ad esclusione del giorno di, sarà aperto regolarmente dalle 8.15 alle 10.30. Venerdì 16 agosto, per le sole denunce di morte, rimane aperto l’ufficio di Stato Civile contattabile, dalle 9.30 alle 12, al numero 0743 218173.