Antonino Pizzolato festeggia e lancia la sfida | Ci ho veramente messo tutto Ora punterò a Los Angeles 2028

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un bronzo al sapore di felicità. Cambia categoria, masi conferma al vertice del sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il siciliano infatti, dopo il terzo posto ottenuto ai Giochi di Tokyo (81 kg), ne ha colto un altro questa volta nella categoria degli 89 kg. “È stata una gara dura – ha dichiarato l’azzurro al sito della Federpesistica -. Sono molto soddisfatto anche se rimango ancora con l’amaro in bocca perché si poteva fare meglio. Per questo già da oggi inizieremo a lavorare per prepararci al meglio per Los, per raggiungere il nostro obiettivo”. “Io ho dato il massimo in tutte le prove, sopratl’ultima, dove home stesso.