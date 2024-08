Alle Cornelle nasce un raro esemplare di leopardo delle nevi | è una razza a rischio estinzione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Valbrembo. Fiocco rosa. Nelle scorse settimane, dalla cuccia-nido della mamma Luna – nata in uno zoo in Inghilterra e trasferita al Parco grazie al programma EEP (European Endangered Species Programme) per la conservazionespecie a– è comparsa una piccola cucciola di(Panthera uncia). La piccola, non ancora visibile al pubblico, si unirà presto120 specie di animali provenienti da tutto il mondo ospitate in struttura. Nei primi giorni dopo la nascita, mamma Luna è rimasta sempre vicina alla sua piccola, permettendo ai veterinari del Parco di visitarla solo una settimana dopo, per controllare il suo stato di salute e registrarne il peso. Nelle settimane seguenti, la cucciola è stata costantemente monitorata e, durante una visita di routine, i veterinari hanno notato un problema sugli arti posteriori.