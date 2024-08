Agguato a Borgo Virgilio giovane picchiato con tubi di ferro e lasciato in fin di vita | 4 arresti per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Quattro uomini sono state arrestate per aver investito eundi 28 anni fino a ridurlo in fin dila sera del 23 giugno scorso a, in provincia di Mantova. Gli indagati, tre un italiani e un albanese, sono stati fermati dai carabinieri nel quartiere Scampia di Napoli. L’fu particolarmente violento. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i quattro indagati, a bordo di un’auto, hanno primadi investire il ventottenne, residente a, poi sono scesi dal veicolo e lo hanno circondato. A quel punto, lo avrebberoa sangue condie una chiave a pappagallo per poi fuggire lasciandolo tramortito a terra. Ilera stato soccorso per gravi traumi alla testa, al torace e per una frattura del setto nasale.