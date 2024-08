Aereo con 62 persone a bordo precipita in Brasile Il video choc della caduta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 agosto 2024 – Tragedia aerea in. Unpasseggeri èto in un complesso residenzialecittà di Vinhedo, nello Stato brasiliano di San Paolo. Secondo le prime informazioni adel velivolo, un Atr-72, viaggiavano 62. Lo rende noto la compagnia aerea Voepass, precisando che 58 erano passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. Secondo la Voepass Linhas Aéreas, compagnia proprietaria del velivolo, si tratta di unpasseggeri turboelica modello ATR-72 con una capacità di 68 passeggeri (più 4 di equipaggio). Il volo era partito da Cascavel (nello Stato di Paraná) ed era diretto a Guarulhos (San Paolo). La Polizia militare, vigili del fuoco e protezione civile hanno inviato numerosi uomini e mezzi sul posto. Le autorità non hanno ancora pubblicato la lista passeggeri e al momento non si conosce il numero delle vittime.