Adnan Kemura | L’ingegnere venuto dall’Est che spiega come risparmiare in emissioni di Co2

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 agosto 2024.è un ingegnere edile originario della Bosnia ma capace di accumulare esperienze in giro per il mondo, dalla Germania fino a Abu Dhabi: "Sono andato via da Sarajevo -- prima della guerra nel ‘89 e ho scelto l'Italiamio paese di adozione. Sono diventato ingegnere ispirato da Eratostene,