8 Agosto 2024 – Approvato dall’Onu primo trattato sui cybercrime ma esiste un problema di possibile sorveglianza globale

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il nuovo, che potrebbe entrare in vigore dopo essere stato ratificato da 40 Stati all’Onu, mira a “combattere più efficacemente la criminalità informatica” e a rafforzare la cooperazione internazionale in questo settore, citando in particolare le immagini di pornografia infantile o il riciclaggio di denaro. Ma c’è già chi denuncia che vista la portatatroppo ampia lo renderà uno strumento per la ‘’. Il governo nicaraguense ha annunciato di aver inviato in Vaticano sette sacerdoti che, secondo l’opposizione, erano stati arrestati la scorsa settimana in una nuova ondata di arresti di sacerdoti della Chiesa cattolica. La candidata democratica alla Casa Bianca, Kamala Harris, è in vantaggio sul repubblicano Donald Trump con il 42 per cento contro il 37 per cento nella corsa alle elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre.