31 film romantici da vedere in streaming questo San Valentino

(Di venerdì 9 agosto 2024) C'è chi davanti all'espressione “” reagisce con un “che noia!”, ma unche parla d'amore difficilmente è smielato. Anzi, è molto più probabile che commuova con storie che toccano anche i meno empatici o, ancora più spesso, che diverta con risate frequenti e abbondanti. Il sottogenere delle rom-com, le commedie romantiche, infatti, con la sua formula «risate + amore» funziona benissimo e con tutti. In fondo, cosa c'è di meglio che ridere (anche di noi stessi) mentre riflettiamo sulle difficoltà universali che l'amore e le relazioni comportano? Le rom-com sono spesso campionesse al botteghino e si infilano nei titoli evergreen di un'epoca, tanto che alcune di loro finiamo per cercarle anche alla fine di una "giornata no" e non solo se vogliamo rilassarci in coppia sul divano, sotto un plaid e con i pop-corn in mano.