WWE | licenziamento per Kristen Altman vice presidente delle operazioni di relazione con i talenti

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 8 agosto 2024) C’è stato un nuovonella notte in WWE, inaspettato e che ha fatto rumore nel backstage. PwInsider Élite ha svelato come ildicon idella WWE,, non sia più con l’azienda. Si separa dalla federazione di Stanford dopo 17 anni di esperienza. Seguendo le informazioni disponibili online, nel 2007 aveva iniziato come receptionist ed è riuscita a farsi strada nel dipartimento Talent Relations. Spesso, le grandi uscite in WWE sono di solito riferite aio a persone con un’influenza significativa nell’azienda, tuttavia, come molti all’interno dell’azienda hanno affermato, il successo è il risultato di tutti gli sforzi messi insieme, anche lasciar andare chi ha avuto un ruolo importante in WWE.