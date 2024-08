Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Michael Blair

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il giorno 27 settembre 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo che ha cominciato ad ingrassare in seguito all’abbandono del padre, che lo ha portato a vivere con i nonni materni. Poi ha subito anche abusi all’età di 14 anni. Sposato con la moglie Kimberly e padre di due figli, cercherà di migliorare le sue abitudini scontrandosi però con latà del suo peso abnorme e con la necessità di calare per operarsi di ernia; problema che gli impedisce di accedere al resto del programma.al, il protagonista, ha 43 anni, vive a Conroe, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 276 kg.