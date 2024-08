VIDEO – Inter-Al Ittihad 0-2 amichevole | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024)-Al, quintaprecampionatostagione 2024-2025, si è conclusa con il risultato di 0-2: questo ilcon i gol e gligiocata all’U-Power Stadium di Monza. PRIMO STOP – L’cade ina dieci giorni dall’inizioSerie A, perdendo 0-2 contro l’Al-. Decide una doppietta di Moussa Diaby, in gol al primo tiro in porta degli arabi (25?) e nel primo minuto del secondo tempo. Prestazione non certo entusiasmantesquadra di Simone Inzaghi, che forse ha pagato i carichi di lavoro eccessivi in questi giorni ad Appiano Gentile. Ma anche alcune mancanze clamorose, come quella dell’attacco con Joaquin Correa peggiore in campo per distacco. Per il Tucu due gol mangiati, di cui uno sullo 0-0, e tanti fischi dopo i numerosi errori e al momentosostituzione.