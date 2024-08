Vicesindaco De Pierro | Abbiamo rivitalizzato luoghi e bellezze no a opposizione fine a sé stessa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dichiarazione delFrancesco De: La consigliera De Stasio dovrebbe riavvolgere il nastro, per restare in tema e guardare il film giusto perché quello che ha visto è sbagliato e soprattutto è tutto suo “La consigliera De Stasio dovrebbe riavvolgere il nastro, per restare in tema e guardare il film giusto perché quello che ha visto è sbagliato e soprattutto è tutto suo. La città vede che pregevoli gioielli artistici sono stati rivitalizzati e valorizzati, dall’Hortus alle Mura Longobarde fino al Museo Diocesano. Cheabbandonati ad un cupo degrado oggi vivono e sono gestiti da affermate realtà del territorio, dal Pattinodromo all’Info Point di Piazza Pacca. Che la città dei teatri chiusi con quest’Amministrazione ha smesso di esistere e il De Simone ne è un lampante esempio.